Koeman gunt Messi week langer vakantie; aanvoerder ontbreekt tegen Eibar

De andere spelers hervatten zondag de training, nadat ze de kerstdagen thuis waren. Barcelona ontvangt Eibar dinsdag in het lege Camp Nou. Messi maakte vorige week in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Real Valladolid zijn 644ste officiële doelpunt voor Barcelona. De 33-jarige Argentijn overtrof daarmee het record van Pelé, de Braziliaan die 643 goals maakte voor één club (Santos).

,,Natuurlijk wordt 'Leo' ouder, maar hij wil nog steeds zoveel mogelijk spelen", zei Koeman afgelopen week in een interview over zijn sterspeler. ,,Hij geniet iedere dag van het trainen en is zeer betrokken. Als hij fit is, dan speelt hij."

Barcelona staat met 24 punten uit veertien wedstrijden op de vijfde plaats in La Liga. Koploper Altético Madrid heeft 8 punten meer en een wedstrijd minder gespeeld.

Volledig scherm Lionel Messi komt in 2020 niet meer in actie. © REUTERS

‘Guardiola en Enrique beste trainers’

Koeman heeft in de korte tijd dat hij met Messi samenwerkt nog niet de status van favoriete trainer ooit van de Argentijn kunnen verwerven. In een interview met tv-zender La Sexta, dat in meerdere delen wordt uitgezonden, liet Messi weten dat hij Pep Guardiola en Luis Enrique voor hem op eenzame hoogte staan.

,,Onder hen ben ik gegroeid, op zowel fysiek als mentaal vlak, en ben ik tactisch wijzer geworden.” De intussen 33-jarige Argentijn trainde onder leiding van Guardiola tussen 2008 en 2012. Samen wonnen ze destijds liefst veertien prijzen. Luis Enrique trainde Barcelona tussen 2014 en 2017 en was met negen trofeeën ook uiterst succesvol.

Messi liet ook zijn licht schijnen over de voorbije zomer. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar wilde Barcelona verlaten, maar werd aan zijn contract gehouden door het toenmalig bestuur. ,,Ik had een heel slechte tijd deze zomer”, erkende Messi. ,,Maar vandaag gaat het opnieuw goed. Ik kan met de club opnieuw strijden voor alle prijzen. Ik weet dat Barcelona op dit moment door een moeilijke fase gaat, zowel op bestuurlijk niveau als op het veld. Ik heb een tijd meegemaakt waarin alles mogelijk was bij Barcelona. Ik kijk daar met plezier op terug.”

Messi gaf tot slot aan dat zijn beroemdheid ook negatieve kanten heeft. ,,Ik zou ook eens graag naar de markt gaan, naar de bioscoop of naar een restaurant. Vooral als ik samen met de kinderen ben. Ik besef dat ik bevoorrecht ben, maar soms zou ik ook eens graag anoniem door het leven gaan.”

