Koeman geniet van zijn ploeg: ‘Maar moeten wel nederig blijven’

Lionel Messi en Antoine Griezmann tekenden beiden voor twee treffers in Granada. Messi was voor de tweede keer op een rij goed voor twee doelpunten. De Argentijn, die afgelopen zomer nog wilde vertrekken, lijkt steeds gelukkiger bij Barcelona en vierde zijn mooie treffers uitbundig.

,,Vanaf de eerste dag hier heb ik een goede verstandhouding met ‘Leo’”, zei Koeman. ,,Hij heeft hard gewerkt om in vorm te komen, zoals veel spelers even geworsteld hebben met hun vorm. We zijn gewend dat hij altijd goed speelt en scoort. En als hij een paar duels niet scoort, dan zijn er mensen ontevreden over hem. Maar ik niet.”