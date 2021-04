Koeman distantieert zich van Klopp, gokt met Piqué en droomt van hoofdrol Messi in Clásico

Morgen ClásicoRonald Koeman liet tijdens de persconferentie voor de kraker tegen Real Madrid (zaterdagavond 21.00 uur) bijna geen onderwerp onbesproken. Zo ging de trainer van FC Barcelona onder meer in op vragen over Lionel Messi, Gerard Piqué, Jürgen Klopp en Sergio Ramos.

Barcelona is na een indrukwekkende comeback opgeklommen naar plek twee en heeft nog maar één punt minder dan koploper Atlético Madrid. Een goed resultaat tegen aartsrivaal Real Madrid kan een volgende stap zijn richting de titel, al probeerde Koeman de druk bij zijn ploeg weg te halen. ,,Het resultaat van deze wedstrijd is niet doorslaggevend voor de titelstrijd, omdat er nog veel wedstrijden te gaan zijn en het is heel moeilijk om al die wedstrijden te winnen. Wij moeten vooral doorgaan waar we mee bezig zijn.”

Volledig scherm Lionel Messi en Ronald Koeman. © REUTERS Tegen Real Madrid keren Gerard Piqué en Sergi Roberto na blessureleed terug bij de selectie. ,,Piqué en Sergi Roberto kunnen spelen. Het zijn twee belangrijke spelers voor onze selectie vanwege hun kwaliteit, maar zeker ook vanwege hun persoonlijkheid. Ze missen wedstrijdritme, maar zijn er fysiek helemaal klaar voor en kunnen niet wachten om het team te helpen. Het is als trainer erg prettig dat bijna de hele selectie fit is. Of ik bereid ben een gokje te nemen door Piqué op te stellen? Er zijn spelers die zo belangrijk zijn voor de ploeg als leider dat je ze in dit soort wedstrijden nodig hebt. Ik ga de beste elf spelers opstellen, want wij willen winnen.”

Liverpool-manager Jürgen Klopp liet zich eerder deze week kritisch uit over de keuze van Real Madrid om het hele seizoen te spelen in het Estadio Alfredo Di Stéfano, het stadionnetje op het trainingscomplex. Klopp vond dat niet passen bij zo'n grote club, maar Koeman gaat niet mee in die gedachte. ,,Jürgen Klopp wilde een grote club als Real Madrid in diskrediet brengen, omdat die club ervoor gekozen heeft het stadion te verbouwen. Ik doe daar niet aan mee, wij spelen waar we moeten spelen.”

Kritiek

Uiteindelijk verloor Liverpool in de Champions League in Madrid, een scenario dat Barcelona natuurlijk wil voorkomen. Koeman: ,,Een Clásico is een wedstrijd op zich, anders dan andere wedstrijden. Wij vechten momenteel om kampioen te worden en hebben een goede reeks neergezet, maar Real Madrid blijft Real Madrid. Ik vond de kritiek die Real gekregen heeft wat overdreven, ze zullen er staan tegen ons.”

Volledig scherm Het Liverpool van Jürgen Klopp verloor afgelopen dinsdag met 3-1 van Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. © AFP

Een groot voordeel voor Barcelona is dat Real het moet doen zonder Raphaël Varane en Sergio Ramos. Beide verdedigers, die normaal het hart van de Madrileense defensie vormen, zijn geblesseerd. ,,Varane en Ramos zijn twee zeer belangrijke spelers voor hen, Ramos is zelfs aanvoerder en is een echte persoonlijkheid. Maar ook wij hebben met dit soort blessuregevallen om moeten gaan dit seizoen”, aldus Koeman, die hoge verwachtingen heeft van zijn sterspeler Lionel Messi.



,,Hopelijk zal Leo morgen de doorslag geven. We hebben de beste Messi en het beste Barça nodig om te kunnen winnen. We zullen perfect moeten spelen en daar hebben we Leo natuurlijk voor nodig.”

Eerder dit seizoen ging FC Barcelona in eigen huis vrij kansloos met 1-3 ten onder tegen Real. De ploeg van Koeman zat destijds in een moeilijke fase, dat is nu wel anders. ,,We zijn nu beter dan dat we in oktober waren, al is het echt niet zo dat we toen een slecht team hadden en nu ineens een geweldig team. Maar we zijn wel effectiever geworden en zijn in een ander systeem gaan spelen. We moeten van eigen kracht uitgaan.”

Tot slot kreeg Koeman de vraag hoe hij kijkt naar de aflopende contracten van Ramos bij Real Madrid en Messi bij Barcelona. Zijn antwoord liet zich raden: ,,Voor La Liga is het het beste als Sergio Ramos bij Real Madrid blijft en Leo Messi bij FC Barcelona blijft. We hebben het hier over twee topspelers die echt geïdentificeerd worden met hun club, dus ik hoop dat beide spelers kiezen voor een contractverlenging.”

Volledig scherm Lionel Messi heeft nog altijd geen uitsluitsel gegeven over zijn toekomst. © AFP