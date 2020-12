Koeman denkt met weinig plezier terug aan tegenstander Valencia

,,Valencia is niet mijn beste herinnering als coach. Ik heb daar wellicht wat slechte beslissingen genomen toen ik daar was”, zei de 57-jarige oefenmeester. ,,Het was een kort verblijf, maar we wisten in ieder geval de beker te winnen.” Valencia is een lastige club, legde Koeman uit. ,,Ze hebben veel veranderingen ondergaan in de afgelopen vijftien jaar en het is niet een rustige omgeving om te werken.” Sinds Koeman werd ontslagen in Valencia werden er bij de club in twaalf jaar twaalf coaches aangesteld.