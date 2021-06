Koeman, De Jong en Depay openen nieuw seizoen met Barça tegen Real Sociedad, El Clásico op 24 oktober

Geëmotio­neer­de Neymar vervult bij Brazilië hoofdrol in Copa América

18 juni Titelverdediger Brazilië heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Copa América in eigen land gewonnen. In Rio de Janeiro versloeg de Seleção Peru met 4-0. Zondag won het gastland in de openingswedstrijd al met 3-0 van Venezuela.