Koeman boekt in WK-kwalificatie zege met Oman

Onze man in Belfast: ‘Spelers duiken na een wedstrijd de pub in’

17:15 Oranje speelt zaterdag tegen Noord-Ierland het duel dat een ticket naar het EK kan opleveren. Op het hoogste niveau van Noord-Ierland is één Nederlander actief, de 25-jarige Elvio van Overbeek. Een vraaggesprek met ‘onze man in Belfast’. ,,Voetballend is het niet heel veel.”