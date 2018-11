Koeman blijft ongeslagen als coach van Fenerbahçe

Tegen Analyaspor leidde Koeman zijn ploeg ook voor het eerst naar een competitiezege. André Ayew en Michael Frey zorgden in de eerste helft al voor een comfortabele 2-0 ruststand. Dat bleek ook de eindstand te zijn.



Het is voor Fenerbahçe pas de derde winst in de Turkse competitie dit seizoen. De laatste keer dat er in de Süper Lig werd gewonnen was op 16 september (0-1 tegen Konyaspor). De laatste keer dat er in eigen huis werd gewonnen, was nog langer geleden. Dat was op 11 augustus tijdens de eerste speelronde tegen Bursaspor (2-1). Fenerbahçe staat nu op plek twaalf met dertien punten. Nog altijd maar twee punten boven de degradatiezone.