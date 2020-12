Koeman blij met vorm Dembélé en Griezmann, maar baalt van uitspraken over Messi

De Franse wereldkampioen Griezmann heeft zijn goede vorm hervonden, met drie fraaie doelpunten in zijn laatste drie wedstrijden. Vooral Griezmann’s fraaie goal met de hak woensdag in de Champions League tegen Ferencváros (0-4) stemde Koeman tevreden. ,,Hij is een geweldige speler, hij kan met verschillende aanvallers op verschillende posities spelen”, aldus de trainer. ,,De verandering in vorm is niet alleen omdat hij op verschillende posities speelt, maar ook omdat hij meer vertrouwen heeft. Het begint altijd vanuit het mentale.”



Ook Dembélé is na een jaar vol blessures terug op de goede weg. ,,Ik ben erg blij met zijn optreden de laatste tijd”, stelde Koeman. ,,Hij gaat beetje bij beetje vertrouwen krijgen. Dembélé is de laatste tijd erg blij. We zien dat hij gelukkig is en we blijven met hem werken.”