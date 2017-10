Koeman: Alles is momenteel negatief bij Everton

,,We presteren niet goed en staan op een plek waar we niet horen te staan'', doelde hij op de blamerende achttiende plek op de ranglijst, onder de degradatiestreep. En dat na zeer forse investeringen van circa 150 miljoen euro in de afgelopen zomer. ,,We zitten met de ploeg in een negatieve situatie. Alles is momenteel negatief bij Everton. Ik zit zo echter niet in elkaar. Zelfs in deze wedstrijd heb ik voldoende pluspunten gezien.''



Volgens Koeman, die in zijn laatste vijf duels (in alle competities) slechts twee punten pakte, ging het fout tegen Arsenal toen zijn ploeg in de 68e minuut met tien man verder moest. Idrissa Gueye kreeg bij een stand van 1-2 zijn tweede gele kaart. ,,Tot op dat moment streden we goed en verdedigden we bekwaam. Met een man minder konden we echter niet meer tegen Arsenal op. We werden afgestraft in de slotfase.''