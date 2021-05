Koch en Mattheij winnen met CSKA Sofia Bulgaarse beker

Video Koeman nog niet zeker van tweede seizoen in Barcelona: ‘De kampioen zal het verdiend hebben, wij niet’

16 mei Atlético Madrid en Real Madrid gaan volgende week uitmaken wie de kampioen van Spanje wordt. Het Barcelona van Ronald Koeman is kansloos nadat het vanavond op de voorlaatste speeldag voor de zoveelste keer struikelde, waardoor de trainer nog niet zeker is van een nieuw seizoen in Camp Nou. ,,De kampioen zal het verdiend hebben, wij niet", zei hij na de 1-2 nederlaag tegen Celta de Vigo.