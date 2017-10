Knielende Hertha-spelers tonen zich solidair met sporters in VS

Sevilla laat punten liggen in Bilbao

16:33 Sevilla heeft in de achtervolging op koploper FC Barcelona drie punten verspeeld. De nummer twee uit de Spaanse competitie verloor met 1-0 bij Athletic Bilbao. De ploeg van de Argentijnse coach Eduardo Berizzo had al vijf punten minder dan de Catalanen. Barcelona kan bij winst op Atlético Madrid zaterdagavond uitlopen naar acht punten voorsprong op Sevilla. Voor Athletic maakte Mikel Vesga kort voor rust het enige doelpunt. Hij profiteerde goed van de chaos in de defensie van Sevilla en schoot de bal achter doelman Sergio Rico.