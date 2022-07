Knieblessure ‘verloren zoon’ Paul Pogba verpest voorbereiding met Juventus

Terwijl de rest van de selectie naar Dallas vloog voor de oefenwedstrijd tegen FC Barcelona, bleef Pogba voor medisch onderzoek achter in Californië. De 29-jarige Franse international heeft volgens Juventus schade aan de meniscus van zijn rechterknie. Een medisch specialist gaat die knie nader onderzoeken. ,,Daarom is hij niet mee naar Dallas”, aldus de Italiaanse club, die tijdens de voorbereiding door de Verenigde Staten trekt.



Met Pogba in de basis won Juventus eind vorige week in Las Vegas een oefenwedstrijd tegen de Mexicaanse club Chivas Guadalajara met 2-0. De middenvelder werd in de rust gewisseld.



Volgens Italiaanse media moet Pogba mogelijk geopereerd worden. In dat geval zou hij vier tot zes weken aan de kant staan en de start van de competitie missen. Juventus begint de Serie A op 15 augustus tegen Sassuolo.