Kluivert ziet vanaf de bank Stengs en Rosario gelijkspelen tegen Boadu

Kasper Dolberg startte in de spits bij Nice, maar viel al na een kwartier uit met een blessure. Hij zag dat de bezoekers na 39 minuten de leiding namen via Aleksandr Golovin. In de 52ste minuut zorgde Andy Delfort voor de 1-1. Hicham Boudaoui zette de thuisploeg in de 73ste minuut zelfs op voorsprong, maar vier minuten later was het Wissam Ben Yedder die de 2-2 maakte uit een strafschop veroorzaakt door Stengs.