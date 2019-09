Kluivert met AS Roma naar vijfde plek in Serie A na zege in Lecce

Miedema baalt van ontbreken in FI­FA-team: ‘Ik vind het een grap’

18:53 Vivianne Miedema (23) werd vorig seizoen verkozen tot beste speelster in Engeland, na 31 goals in 28 duels voor Arsenal. Ook werd ze tijdens het WK topscorer aller tijden van Oranje met 63 goals in 83 interlands, maar maandag was er geen plekje voor haar in het FIFA-team van het jaar.