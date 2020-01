Klopp voor vierde keer dit seizoen gekozen tot manager van de maand

Met vier onderscheidingen in één seizoen evenaart Klopp het record van Pep Guardiola, de trainer van Manchester City die in het seizoen 2017-2018 ook vier keer tot manager van de maand werd gekozen. In totaal hebben beide trainers deze prijs nu zeven keer gekregen in Engeland.

,,Het voelt heel goed. In januari wil ik die prijs weer hebben”, zei Klopp, die afgelopen maand met Liverpool alle vijf competitieduels in winst omzette. Zijn ploeg won in Qatar ook het WK voor clubs. Terwijl de hoofdmacht in Qatar zat, verloor een veredeld B-elftal in de League Cup van Aston Villa.