Klopp volgt FA Cup-duel met Shrewsbury op zijn laptop

Nog meer zorgen voor Atlético: ook Morata gebles­seerd

3 februari Atlético Madrid kan voorlopig niet beschikken over Álvaro Morata. De club liet weten dat de aanvaller afgelopen zaterdag in de verloren derby met Real Madrid een spierblessure in zijn rechterbeen heeft opgelopen. Hoe lang hij uit de roulatie is, werd niet gezegd.