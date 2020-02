Klopp voelt mee met Guardiola na uitsluiting City voor Europees voetbal

De Europese voetbalbond UEFA legde City vrijdag deze straf op vanwege 'ernstige schendingen' van de financiële regels. ,,Dat was een schok. Toen ik het hoorde, dacht ik: wow", zei Klopp, de manager van Liverpool. Het is voor het eerst dat de UEFA een topclub zo zwaar straft vanwege overtredingen van de regels van Financial Fair Play. ,,Ik kan alleen over het voetbal praten. Wat zij hebben gedaan op het veld, is exceptioneel. Ze hebben de Premier League daarmee vooruit geholpen. Over de andere dingen kan ik niets zeggen.