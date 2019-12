Klopp verlengt contract bij Liverpool: ‘Ik houd van deze club’

,,Goedemorgen, hoe kan ik het zeggen? Ik denk dat we de titel breaking news hier maar bij moeten zetten. We hebben besloten om het werk, dat we tot nu toe niet slecht hebben gedaan, samen voort te zetten. We zijn een nieuw contract overeengekomen tot medio 2024. Dat is goed nieuws voor sommigen. Voor sommigen misschien ook niet", start Klopp zijn toespraak.



De Duitser geeft ook de redenen voor zijn contractverlenging: ,,Het is een geweldige club, ik houd van deze club. Ik voel me thuis en dit is een goed moment om door te gaan. Toen ik in 2015 gebeld werd, voelde ik al dat de club en ik voor elkaar gemaakt zijn. Als ik de ontwikkeling en de samenwerking zie, heb ik het gevoel dat dit alleen nog maar kan groeien. En de club was ook geïnteresseerd. Het waren geen moeilijke onderhandelingen. We konden het geheim houden, wat erg uitzonderlijk is. Ik ga jullie zien, vanaf nu nóg langer.”