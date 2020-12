Klopp trots op ploeg: ‘Iedereen weet hoe goed Ajax is’

,,Iedereen weet hoe goed Ajax is’’, sprak Klopp vol lof voor de camera van Ziggo Sport. ,,We hebben twee keer gewonnen, daar ben ik enorm trots op. We hebben vandaag veel kansen gehad om ruimer te winnen, maar Ajax kreeg ook een paar goede mogelijkheden.’’ Klopp is trots op de werklust van zijn ploeg. ,,Daar ben ik heel blij mee, ja. We moeten niet alleen kunnen winnen op een mooie zomeravond, maar ook na een zware wedstrijd. Dat hebben we goed gedaan.’’