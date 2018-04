Klopp: Na Liverpool neem ik jaar rust

Chelsea alsnog drie duels zonder Alonso na zware charge

12:28 Chelsea kan de komende drie wedstrijden niet beschikken over verdediger Marcos Alonso. De Britse voetbalbond FA heeft de Spanjaard drie wedstrijden geschorst voor een zware overtreding die hij beging in het duel met Southampton afgelopen zaterdag. Alonso mist onder meer de halve finale komende zondag in de FA Cup. Toevallig is dan Southampton de tegenstander.