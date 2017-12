Klopp geeft titelstrijd op: 'Best of the rest' is het nieuwe doel

,,Niemand vecht nog voor het kampioenschap'', betoogde hij. ,,Ook Manchester United niet. Maar dat wil toch niet zeggen dat we maar moeten stoppen met voetballen? 'Best of the rest' is de nieuwe doelstelling en dat is ook een prachtige uitdaging. Als wij naar onze kwaliteiten presteren, dan kunnen we zeker als tweede of derde eindigen dit seizoen.''



City leidt royaal met 49 punten, op respectabele afstand gevolgd door stadgenoot United (38), Chelsea (35), Tottenham Hotspur, Liverpool, Burnley (alle 31) en Arsenal (30).