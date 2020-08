Klopp denkt al na over leven zonder voetbal: ‘Als een jaartje niks goed bevalt, dan stop ik’

Europa League De Jong held van Sevilla na winnende goal in halve finale tegen Manchester United

7:19 Sevilla heeft zich geplaatst voor de finale van de Europa League, het toernooi dat de club uit Spanje in 2014, 2015 en 2016 al won. Luuk de Jong maakte in de 78ste minuut als invaller de winnende 2-1 in de halve finale tegen Manchester United in het RheinEnergie Stadion in Keulen.