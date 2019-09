Klopp blij met scorende Hoever: ‘Een veelzijdige speler’

Ki-Jana Hoever zal de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen MK Dons in de Carabao Cup niet snel vergeten. De zeventienjarige Amsterdammer mocht gisteravond vanaf het begin meedoen en maakte zijn eerste doelpunt voor Liverpool. Jürgen Klopp is blij met de veelzijdige Hoever.

,,Ik was zo goed echt nog niet op deze leeftijd. Hij heeft snelheid en een goede pass. Zijn voorzetten kunnen nog beter, maar hij is nog jong", zei Klopp gisteravond na de wedstrijd. Hoever begon tegen MK Dons als rechtsachter. De Liverpool-coach wil echter niet dat het de enige positie is waar Hoever zich op focust: ,,Hij kan ook centraal achterin spelen. Voor nu is de rechtsbackpositie het beste voor hem, maar als hij zich vooral fysiek nog blijft ontwikkelen, is hij centraal achterin ook zeker een optie.”

Hoever speelt al een tijdje bij Liverpool, maar scoren deed de tiener nog nooit. ,,Zowel in de Onder 18 als Onder 23 heb ik niet gescoord. Dus dit is echt mijn eerste goal voor Liverpool en daar ben ik heel blij mee”, zei Hoever, die zijn eerste treffer in dienst van de ‘Reds’ bewaarde voor de hoofdmacht.

Quote Ik hoopte dat de bal mijn richting op zou komen en dat gebeurde ook. Ki-Jana Hoever

Hij besliste de wedstrijd na rust met een kopbal (0-2). ,,Millie kwam met een voorzet en ik verwachtte die bal al”, zei Hoever over de trap van aanvoerder James Milner. ,,Ik hoopte dat de bal mijn richting op zou komen en dat gebeurde ook. Ik kon ‘m zo binnenkoppen.”

Hoever, die vorig jaar op 16-jarige leeftijd door Liverpool werd weggeplukt uit de jeugd van Ajax, is de op vier na jongste doelpuntenmaker ooit van de ‘Reds’. Ben Woodburn staat in de geschiedenisboeken als de jongste ooit. Hij was 17 jaar, 1 maand en 14 dagen toen hij in 2016 scoorde tegen Leeds United. Hoever is bijna 7 maanden ouder. De jeugdinternational debuteerde begin dit jaar in de hoofdmacht van Liverpool in een wedstrijd om de FA Cup. Hoever mocht toen al na 5 minuten invallen voor de geblesseerd geraakte Dejan Lovren.

Krakers in vierde ronde

De loting voor de vierde ronde van de Carabao Cup, gisteravond na de wedstrijden meteen verricht, leverde een aantal prachtige affiches op. Liverpool neemt het in eigen huis op tegen Arsenal. Trainer Frank Lampard speelt met Chelsea, dat gisteravond met liefst 7-1 won van Grimsby Town, op 29 oktober op Stamford Bridge tegen Manchester United. Die ploeg worstelde zich in eigen huis met pijn en moeite na strafschoppen langs Rochdale, spelend op het derde niveau in Engeland.