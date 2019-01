Kleine bekerzege voor Elia met Basaksehir

Samenvatting Newcastle United met schrik vrij bij Blackburn Rovers

0:04 Blackburn Rovers wasin 1995 nog de beste club van Engeland, maar anno 2019 zijn The Blue and Whites een modale middenmotor in de Championship. Het weer hield Blackburn er niet van Premier League-club in de FA Cup tot het uiterste te dwingen. Na de 1-1 in Newcastle op 5 januari sloegen de Magpies vanavond pas die pin de verlenging toe: 2-4.