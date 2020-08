Kleerkast Goretzka, is dat het nieuwe ideaalplaatje?

Proces tegen vechtende Maguire begint dinsdag

24 augustus Het juridische proces in Griekenland tegen aanvoerder Harry Maguire van Manchester United begint dinsdag. De 27-jarige verdediger wordt in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis. Maguire is niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Hij heeft al officieel verklaard onschuldig te zijn.