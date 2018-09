Klaassen held van Werder Bremen, Dilrosun koploper met Hertha BSC

Hertha BSC mag zich in elk geval tot vanavond koploper van Duitsland noemen. Javairo Dilrosun was opnieuw belangrijk voor de ploeg uit Berlijn die met 4-2 won van Borussia Mönchengladbach. Davy Klaassen schoot Werder Bremen met zijn eerste goal naar de 2-3 uitzege bij FC Augsburg.

Met een goal en drie assists in zijn eerste drie wedstrijden kent Dilrosun een uitstekende start in de Bundesliga. De 20-jarige Amsterdammer, opgeleid bij Ajax en Manchester City, leverde vanmiddag in de topper tegen Mönchengladbach de beslissende voorzet bij de 2-0 van Valentino Lazaro en de 4-2 van Ondrej Duda.

Good old Vedad Ibisevic zorgde voor de andere twee treffers van Hertha, dat profiteerde van puntenverlies van de concurrentie. Borussia Dortmund kwam bij Hoffenheim niet verder dan 1-1, VfL Wolfburg ging met Wout Weghorst in de basis op eigen veld onderuit tegen Freiburg (1-3). Hertha is daardoor de verrassende koploper in de Bundesliga. Bayern München, dat na drie duels nog zonder puntenverlies is, komt vanavond (18.30 uur) pas in actie tegen Schalke 0-4

Werder Bremen klom dankzij Davy Klaassen naar de vierde plaats. De ex-Ajacied profiteerde een kwartier voor tijd van een enorme blunder van Ausburg-doelman Fabian Giefer, die een simpele voorzet liet glippen. Bij de tweede paal kon Klaassen daardoor zijn eerste goal voor Werder Bremen maken: 2-3.

Klaassen en co verspeelden tegen in Augsburg een 0-2 voorsprong. Werder leek door goals van Max Kruse en Maximilian Eggestein op weg naar een eenvoudige zege. De thuisclub, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, sloeg via Koo-Ja Cheol (45. + 3.) en Philipp Max (47.) vlak voor en na rust echter terug: 2-2.