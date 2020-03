Klaassen gaat bij Werder salaris inleveren

Podcast | Messi of Maradona: Wie is de grootste aller tijden?

13:16 In de nieuwste speciale serie van de AD Voetbalpodcast gaat het over de eeuwige discussie: Welke Argentijn is nou de beste voetballer aller tijden? Diego Maradona of Lionel Messi? Hidde van Warmerdam discussieert met Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Edwin Winkels over Het Duel.