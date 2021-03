Kippenvel: Modric in tranen na schitterend eerbetoon van teamgenoten

FIFA: protest Noorse voetbal­lers tegen Qatar blijft onbestraft

25 maart Het protest van de Noorse voetballers tegen de misstanden in Qatar, voorafgaand aan de eerste WK-kwalificatiewedstrijd, blijft onbestraft. ,,De FIFA gelooft in vrijheid van meningsuiting en in de kracht van voetbal om positieve verandering teweeg te brengen”, meldt de wereldvoetbalbond in een korte verklaring aan het Duitse persbureau DPA.