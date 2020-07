Kimmich na dubbel met Bayern: ‘Die honger vasthouden voor CL’

Wotte beoogde trainer Matavz na avontuur bij Vitesse op weg naar Abu Dhabi

17:01 Tim Matavz is op weg naar Abu Dhabi. De Sloveen voert gesprekken over een meerjarig contract met Al-Wahda, een topclub in de Verenigde Arabische Emiraten. In de oliestaat zou Mark Wotte wel eens nieuwe hoofdtrainer van de spits kunnen worden.