Kimmich, de enige echte ‘marathon-man’ van Bayern München

Dat Kimmich een kilometervreter is, weten de kenners al langer, maar in de topper tegen Dortmund gooide hij er nog een schepje bovenop. Nooit kwam een speler van Bayern namelijk tot een grotere afstand sinds die cijfers vanaf het seizoen 2013/14 worden bijgehouden. In het lege Signal Iduna Park legde hij maar liefst 13,73 kilometer af en daarmee verbeterde hij zijn eigen record. Sterker nog, Kimmich is de enige echte ‘marathon-man’ van Der Rekordmeister, zoals te zien is op de tabel hieronder van statistiekenbureau Opta.