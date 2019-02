Kijk gewoon, sukkel, dacht ik. Beleef het, absorbeer het

Beetje raar en zelfbevlekkend om hier een foto te bespreken waar uw stukjesschrijver nota bene zelf op staat. Sorry daarvoor.

Let maar even niet op mijn droge, ogenschijnlijk verveelde hoofd. Kijk liever naar dat rare kraanvogeldansje van Sergio Ramos, die zojuist de 1-2 heeft gemaakt in de derby van Madrid. Of kijk anders naar de mensen op de tribune, de ene witheet, een enkeling dolgelukkig, de volgende in zak en as.

(Mooi, die man in dat Real Madrid-shirt tussen de Atlético-supporters. Dat kan nog in Spanje, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een andere Real Madrid-supporter na afloop een ordinaire klap op zijn kanis kreeg, buiten het stadion.)

Door een samenloop van omstandigheden zat ik zaterdagmiddag niet op de (pers)tribune in stadion Wanda Metropolitano, maar achter het doel, op een zogenoemde fotografenplek, naast Ben de Graaf, de cameraman van Ziggo Sport.

Je zou het op basis van mijn blik niet meteen zeggen misschien, maar het was een geweldige, onvergetelijke belevenis.

Aan het begin van de tweede helft vloog er een dode rat langs onze oren, in de richting van Real Madrid-keeper Thibaut Courtois, voormalig speler van Atlético Madrid. Geen echte rat, gelukkig, maar een speelgoedbeestje.

Niet veel later: een gore papieren zak met etensresten, bedoeld voor de scheidsrechter.

Maar het mooist was het voetbal zelf natuurlijk, het spel in al zijn meeslepende schoonheid. Vanuit zo’n extreem lage positie zie je weinig diepte. Het tactische hogeschoolvoetbal van met name Real Madrid kwam daardoor wat minder tot zijn recht, maar het pure spektakel en de verpletterende actie des te meer.

Alles voltrekt zich nog drie versnellingen hoger dan normaal. De spelers komen als het ware recht op je af gedenderd. Ze scheren voor je neus langs, zoals Vinícius Júnior na 40 minuten, op weg naar de strafschop die Sergio Ramos zou benutten.

Of neem die schitterende omhaal van Casemiro (0-1): we zaten er als het ware pal onder, met het oogverblindende decor van de volle, machtig hoge tribunes op de achtergrond. Voor onze voeten steeg de voetballer op als een klein raketje, recht omhoog: kaboem.

Het eerste kwartier heb ik wat foto’s zitten maken op mijn iPhone. Je wilt toch even het moment en het perspectief vangen, want zo vaak zit een mens niet op de eerste rij bij een Europese topwedstrijd.

Het leverde best mooie plaatjes op, maar al snel begon die telefoon me te ergeren. Kíjk gewoon, sukkel, dacht ik. Beleef het. Absorbeer het.

Precies daarom zit ik hier zo uiterlijk onbewogen met twee handen over het reclamebord. Sergio Ramos rende recht op ons af, stak eerst pontificaal zijn tong uit, en begon daarna aan zijn achterlijke dansje.

In een rare flits dacht ik even: shit, ik had nu een perfecte foto kunnen maken, maar die spijt verdween weer net zo snel, want echte herinneringen sla je maar beter op in je geheugen.

Bekijk hier de samenvatting van Atlético Madrid - Real Madrid