Keuze Erik ten Hag brengt Engelse bondscoach in lastig parket: ‘Ik zet mijn reputatie daarvoor op het spel’

Sinds de komst van trainer Erik ten Hag bij Manchester United is Harry Maguire zijn basisplaats kwijtgeraakt en kwam hij pas drie keer in actie in de Premier League. Toch geeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate aan dat de verdediger bij hem hoog in de pikorde staat.

,,Hij is een belangrijke speler voor ons en het is belangrijk dat we achter onze beste spelers blijven staan”, zei Southgate in aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond tegen Italië in de Nations League. ,,En dan maakt het niet uit wat het met mijn reputatie doet, die zet ik daar dan graag voor op het spel.”

,,Dit is duidelijk geen ideale situatie. Maar het vormt nu, zo vroeg in het seizoen, nog geen probleem. Lastiger wordt het wanneer we zeven of acht weken verder zijn en de situatie onveranderd blijft”, keek Southgate al vooruit naar het WK dat in november begint.

,,Hij is door de lucht onze meest dominante verdediger. Hij en John (Stones van Manchester City, red.) zijn ongelooflijk sterk aan de bal. Er ligt in ons spel enorm veel druk op onze centrale verdedigers om iets goeds te doen met de bal en die twee kunnen dat minstens zo goed als elke andere verdediger in de wereld.”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate (r) en verdediger Harry Maguire.

Ten Hag geeft achterin doorgaans de voorkeur aan Raphael Varane en oud-Ajacied Lisandro Martínez. In zijn vorige drie seizoenen bij United was de 29-jarige Maguire doorgaans wel basisspeler.

Engeland neemt het in Qatar op tegen Iran, de Verenigde Staten en Wales.