Kersverse aanwinst Harry Kane begint bij Bayern München op de bank in Supercup

met samenvatting Vlam in de pan tijdens oe­fen-Clásico na snoeiharde tackle Frenkie de Jong; klinkende zege FC Barcelona

Twee weken voor de start van de Spaanse competitie heeft Barcelona in een oefenduel in Dallas (Verenigde Staten) met duidelijke cijfers gewonnen van aartsrivaal Real Madrid: 3-0. De zege van de Catalanen kreeg pas in de slotfase echt gestalte, met de laatste twee treffers kort voor tijd.