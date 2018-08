Kenedy verkoopt doodschop en mist penalty bij gelijkspel Newcastle

Het was een uiterst normale wedstrijd, zoals je die zou verwachten tussen ploegen als Cardiff en The Magpies. Totdat Kenedy zich ermee ging bemoeien. In de 33ste minuut deelde de vleugelspeler een belachelijke schop uit aan Victor Camarasa. En hoewel scheidsrechter Craig Pawson er met zijn neus bovenop stond, kwam de huurling van Chelsea er met enkel een vrije trap vanaf.



Na rust was het wel raak voor Newcastle. Isaac Hayden was in de pauze in de ploeg gekomen, maar werd al na twintig minuten - verdiend - van het veld gestuurd.



The Bluebirds stonden met een man meer, maar wisten dit niet tot uitdrukking te laten komen in een doelpunt. In de slotseconden van de wedstrijd ging de bal na een handsbal van Welshe kant zowaar nog op de stip voor Newcastle. Uitgerekend Kenedy, de man die al lang en breed onder de douche had moeten staan, ging achter de bal staan. De Braziliaan kreeg zijn verdiende loon, zijn matig ingeschoten strafschop werd namelijk gekeerd door Cardiff-goalie Neil Etheridge.