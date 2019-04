Keizers Sporting Portugal zonder Dost naar bekerfinale

Video In genade aangenomen Icardi meteen gevierde man bij Inter, twee assists Kluivert

3 april Mauri Icardi was de afgelopen anderhalve maand persona non grata in het blauw-zwarte deel van Milaan. De topschutter en voormalig aanvoerder van de club zou een blessure hebben geveinsd en aansturen op een vertrek. Deze week begroeven Icardi en Inter de strijdbijl en vanavond keerde hij tegen Genoa terug in de basiself. Hij ging verder met wat hij al jaren doet voor de club: scoren.