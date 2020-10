Kean en Mbappé helpen PSG aan koppositie na zege op Dijon

Man Utd wéér plaaggeest voor PSG, Ziyech en Luuk de Jong in evenwicht

21 oktober Verliezend finalist Paris Saint-Germain is de nieuwe campagne in de Champions League begonnen met domper. In eigen huis ging de Parijse miljardenformatie tegen Manchester United met 1-2 onderuit. Chelsea en Sevilla speelden gelijk in hun onderlinge duel, terwijl Angeliño de grote man was bij RB Leipzig.