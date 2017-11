Kazim-Richards krijgt landstitel overhandigd met Corinthians

De Britse Turk, die in januari 2016 met een hoop kabaal bij Feyenoord vertrok, was dit seizoen eenmaal trefzeker voor zijn club. Hij speelde in totaal 245 minuten in twaalf wedstrijden: gemiddeld niet meer dan 20 minuten per wedstrijd. In zijn laatste wedstrijd tegen laagvlieger Avai FC maakte hij prompt de winnende met zijn borstkas (1-0). Mede daardoor kon Corinthians een week later officieus de titel grijpen tegen Fluminense (3-1).



Vannacht, na het 2-2 gelijkspel tegen Atlético Mineiro, werd de club officieel gehuldigd met nog één wedstrijd te gaan. Omdat dat een uitwedstrijd is, heeft Corinthians de landstitel nu al ontvangen. De laatste wedstrijd van Kazim-Richards en consorten wordt zondag afgewerkt bij Sport Recife.



Corinthians is voor de zevende keer in de clubhistorie landskampioen. Corinthians was zes keer eerder de sterkste van de Campeonato Brasileiro Série A: 1990, 1998, 1999, 2005, 2011 en 2015.