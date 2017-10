Karsdorp weer maanden 'out' met gescheurde kruisband

Karsdorp onderging in de zomer, direct na zijn transfer van Feyenoord naar AS Roma, een operatie aan zijn andere knie. Bij de medische keuring waren de doktoren op wat schade aan de rechterknie van de verdediger gestuit. Ze besloten Karsdorp te opereren, waardoor hij de eerste maanden van het seizoen moest missen.



De drievoudig international van Oranje hervatte twee weken geleden de groepstraining en vierde tegen Crotone (1-0) als basiskracht zijn debuut voor de Italiaanse ploeg. Karsdorp werd zo'n tien minuten voor tijd gewisseld.



De 22-jarige verdediger repte na afloop met geen woord over knieklachten. ,,Het was een geweldig gevoel om weer te voetballen, ik voelde me net weer een klein kind dat op straat met een bal mag spelen'', zei Karsdorp. ,,Het ging goed, maar ik kan beter. Het is vooral fijn om na zo'n lange afwezigheid weer op het veld te staan.''



De pijn in zijn linkerknie waar hij na de wedstrijd bij de medische staf over klaagde, bleek veel erger te zijn dan verwacht. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het precies is en of Karsdorp opnieuw onder het mes moet.



AS Roma betaalde afgelopen zomer 14 miljoen euro aan Feyenoord voor Karsdorp. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 19 miljoen.