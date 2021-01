Karsdorp maakt eerste treffer in Serie A en revancheert zich met AS Roma

Karsdorp met Roma uitgescha­keld in Coppa Italia

19 januari Negenvoudig winnaar AS Roma is uitgeschakeld in de Coppa Italia. De ploeg van Paulo Fonseca knokte zich in de reguliere speeltijd terug van een 0-2 achterstand naar een verlenging, maar daarin verloor de ploeg van Fonseca het hoofd. AS Roma beëindigde het duel met negen man en verloor met 2-4.