Karsdorp: Had verwacht dat stadion voor mij vol zou zitten

Bij zijn debuut voor AS Roma tegen Crotone (1-0) sloeg het noodlot voor Rick Karsdorp opnieuw toe. Hij heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd. Tijdens dit interview, vlak na de wedstrijd, was Karsdorp nog niet op de hoogte van de ernst van de kwetsuur. ,,Ik had verwacht dat het stadion voor mij vol zou zitten", grapte de oud-Feyenoorder.