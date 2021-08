Karsdorp en Mourinho door het lint: woedend AS Roma krijgt vier (!) rode kaarten in oefenduel

Tot de 58ste minuut was er nog weinig aan de hand. Zowel Real Betis als AS Roma had twee keer gescoord. Bij een 2-2 stand zorgde de derde Spaanse goal echter voor de vlam in de pan. Álex Moreno verzorgde met een soort duikkopbal de 3-2. Daarbij maakte hij hands, maar dat had de arbiter even gemist. Bij een vriendschappelijke wedstrijd is er logischerwijs geen VAR en dus stond Real Betis met 3-2 aan de leiding.

Vanaf de tribune zag Mourinho vervolgens hoe ook Mancini zeven minuten later met een overtreding op het middenveld zijn tweede gele kaart kreeg. AS Roma moest zodoende verder met negen man terwijl de stand nog altijd 3-2 was in het voordeel van Real Betis.



In de 78ste minuut bereikte de frustratie bij Karsdorp een hoogtepunt. De Nederlander liet zich volledig gaan en besloot zijn noppen vol op de achillespees van Cristian Tello te zetten. Karsdorp wachtte niet eens af of hij wel een rode kaart kreeg en liep rechtstreeks naar de zijkant. Vanaf daar zag hij hoe Real Betis nog twee keer wist te scoren en met 5-2 won van het achttal van AS Roma.



Het is overigens niet de eerste keer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen dat de frustraties bij AS Roma hoog oplopen. Onlangs speelden de Romeinen een oefenwedstrijd tegen FC Porto en ook in die wedstrijd ontstond een massaal opstootje na een overtreding van FC Porto-verdediger Pepe.