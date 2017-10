Karsdorp als een kind zo blij na Roma-debuut

,,Een geweldig gevoel", zo omschrijft Karsdorp zijn 82 minuten aan de rechterzijde van de Romeinse verdediging. ,,Ik voelde me weer als een klein kind met het plezier van het voetballen op straat."



Op de website van Roma vertelt Karsdorp hoe hij bij de hand werd genomen door trainer Eusebio Di Francesco en zijn ploeggenoten. ,,De trainer hielp me langs de kant voortdurend met zijn instructies. En alle spelers kwamen voor de wedstrijd naar me toe om me succes te wensen."



Karsdorp vond het tegen Crotone 'wel oké' gaan, maar is ook kritisch. ,,Ik weet dat het beter kan. In de eerste helft maakte in een fout waaruit een grote kans voor de tegenstander ontstond. Dat mag niet gebeuren op dit niveau. Maar al met al ben ik vooral heel gelukkig dat ik terug ben na een lange periode van blessureleed."