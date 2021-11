Karim Benzema schuldig bevonden in afpersingszaak

Video Racisti­sche opmerking overscha­duwt geste Mourinho aan Ghanese tiener

José Mourinho is zijn belofte om AS Roma-talent Felix Afena-Gyan te belonen met een paar nieuwe schoenen nagekomen. De Ghanese tiener hielp de Romeinen gisteren met twee doelpunten aan een 0-2 uitzege op Genoa en dat leverde hem een cadeau van de Portugese trainer op. De geste werd overschaduwd door een racistische opmerking door iemand in de kamer.

