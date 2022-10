Karim Benzema opvolger van Lionel Messi met winst van zijn eerste Gouden Bal

Benzema eindigde in de verkiezing boven Sadio Mané, Kevin de Bruyne en Robert Lewandowski, de Poolse spits die volgens velen vorig jaar ‘bestolen’ werd van de Gouden Bal. Benzema is de oudste winnaar van de Gouden Bal sinds Stanley Matthews in 1956 bij de eerste editie won. Benzema werd opgeleid bij Olympique Lyon, de club uit zijn geboortestad. Na 66 goals in 148 duels vertrok hij in de zomer van 2009 naar Real Madrid, waar hij inmiddels op 328 goals in 615 wedstrijden staat.



Benzema was in het seizoen 2021/2022 goed voor 44 goals en 15 assists in 46 wedstrijden. Hij won met Real Madrid de Spaanse competitie en de Champions League. ,,Deze prijs maakt me enorm trots. Ik ben altijd hard blijven werken, ook in de tijden dat het minder ging. Ik wil mijn idolen Ronaldo en Zidane bedanken voor hun inspiratie, ook nu nog. Ik heb een moeilijke periode gehad waarin ik jarenlang niet werd geselecteerd voor de nationale ploeg, maar ik ben altijd van het spel blijven genieten en heb altijd de support van vrienden en familie gevoeld. Ik ben enorm trots en blij dat ik hier nu sta. Ik ben trots op wat ik heb bereikt samen met mijn teamgenoten bij Real Madrid en de Franse ploeg.”