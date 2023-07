Kankerdiagnose bij Oostenrijks international: ‘Grote kans dat hij weer helemaal fit wordt’

Interview Tijjani Reijnders kijkt zijn ogen uit bij AC Milan: 'Die beelden van Gullit, Rijkaard en Van Basten, prachtig!’

Nadat hij advies had ingewonnen bij Jaap Stam en Teun Koopmeiners, werd overtuigd door trainer Stefano Pioli en de grote (Nederlandse) historie vast opsnoof op Milanello, rondde Tijjani Reijnders woensdag zijn sprookjestransfer naar AC Milan af. ,,Het was de bedoeling dat ik nog een jaar bij AZ zou spelen, maar wie ‘nee’ zegt tegen deze club is gek.”