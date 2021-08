Kane valt in bij winnend Spurs, Lukaku scoort binnen kwartier voor Chelsea tegen Arsenal

Manchester United begon vorige week uitstekend aan de Premier League met een swingende 5-0 zege op Leeds United, maar vandaag liet de ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer zien dat de wisselvalligheid er nog altijd niet uit is. Southampton kwam na een halfuur op voorsprong in het volgepakte St. Mary’s Stadium aan de Engelse zuidkust. Nadat Bruno Fernandes eenvoudig van de bal werd gezet door Jack Stephens kwam de bal voor de voeten van Che Adams. De Schotse spits haalde met links uit en had het geluk dat de bal via de Braziliaanse middenvelder Fred, die vorige week zelf nog fraai scoorde, in het doel belandde.



Tien minuten na rust kwam Manchester United op gelijke hoogte. Na goed werk van Paul Pogba, vorige week ook al goed voor vier assists, schoot Mason Greenwood de 1-1 binnen. Er stonden toen nog veertig minuten op de klok, maar United kwam niet meer tot scoren. Tot echt grote kansen kwam de Engelse recordkampioen, die in 2013 voor het laatst de Premier League won, ook niet meer.