Kane: Mourinho garantie voor succes bij Spurs

Fotoserie Rio de Janeiro loopt uit voor huldiging Flamengo na winst Copa Libertado­res

24 november Flamengo won gisteravond in Peru voor de tweede keer in de clubhistorie de Copa Libertadores. River Plate leek in Lima op weg naar titelprolongatie in het belangrijkste clubtoernooi van Zuid-Amerika, maar door twee late goals van spits Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa won Flamengo met 2-1.