Kane en Son schitteren voor Spurs tegen Arsenal, strijd om CL-ticket nog open

Harry Kane was weer eens de grote man voor de ploeg van de Italiaanse coach Antonio Conte, die zijn eerste North London Derby direct wist te winnen. Na 22 minuten maakte Kane uit een strafschop de 1-0, nadat Heung-Min Son naar de grond ging nadat Arsenal-rechtsback Cedric Soares hem een duwtje gaf terwijl de bal in de lucht hing. In de 37ste minuut verdubbelde Kane de voorsprong met zijn dertiende goal in de derby tegen Arsenal. Uit een corner van Son kwam de bal via Rodrigo Bentancur bij de tweede paal, waar de slim doorgelopen Kane eenvoudig kon scoren.

Arsenal kwam in de 33ste minuut al met tien man te staan. De centrale verdediger Rob Holding kreeg twee gele kaarten na overtredingen op Son, die met zijn snelheid en dribbels niet te houden was voor de ploeg van Mikel Arteta. Arsenal begon ook slecht aan de tweede helft, want 69 seconden na de hervatting maakte Son al de 3-0 voor Spurs. In de 72ste minuut bracht Conte zijn aanvallers Lucas Moura en Steven Bergwijn in het veld voor Dejan Kulusevski en Son.

De Zuid-Koreaan was daar niet blij mee en zat behoorlijk te balen op de bank in de laatste twintig minuten. Son staat namelijk op 21 treffers in de Premier League dit seizoen, nog maar een goaltje achter Liverpool-aanvaller Mohamed Salah die de topscorerslijst in de Premier League aanvoert. Cristiano Ronaldo volgt met 18 treffers, Kane staat net als Kevin de Bruyne, Sadio Mané en Diogo Jota op 15 goals in de competitie dit seizoen.

De laatste keer dat Arsenal won bij Spurs was op 16 maart 2014 door een goal van Tomáš Rosický (0-1) na twee minuten op het oude White Hart Lane. Arsenal plaatste zich in 2016 voor het laatst voor de Champions League. Spurs werd de afgelopen seizoenen onder José Mourinho zesde en zevende, maar hoopt nu onder Conte (die op 2 november Nuno Espírito Santo opvolgde) op een terugkeer op het hoogste podium in Europa.

Arsenal en Spurs spelen nog twee wedstrijden. Arsenal speelt maandagavond de uitwedstrijd bij Newcastle United en sluit het seizoen op zondag 22 mei af met de thuiswedstrijd tegen Everton, dat nog niet veilig is.

Spurs speelt zondagmiddag (13.00 uur) thuis tegen Burnley, de ploeg van Wout Weghorst die net als nummer achttien Leeds United twee punten onder Everton staat. Tottenham sluit het seizoen op 22 mei af met de uitwedstrijd bij Norwich City, dat al enkele weken gedegradeerd is naar het Championship.

De stand nu in de Premier League

1. Manchester City 36 - 89

2. Liverpool 36 - 86

3. Chelsea 36 - 70

4. Arsenal 36 - 66

5. Tottenham Hotspur 36 - 65

6. Manchester United 37 - 58

