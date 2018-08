Kane breekt 'vloek van augustus' bij tweede zege Spurs

De opluchting was van het gezicht van Kane af te lezen nadat hij een fraaie solo van Erik Lamela bekroonde met een bekeken schuiver in de verre hoek. Voor die goal had de spits al jaren niet meer gescoord in de maand augustus. Meer dan duizend minuten moest hij wachten op het breken van wat al Kane's 'vloek van augustus' werd genoemd.



Spurs had het op Wembley lang moeilijk met het onbevangen spelende Fulham, waar Timothy Fosu-Mensah in de slotfase uitviel met een knieblessure. De promovendus maakte vroeg in de tweede helft via Aleksandar Mitrovic de 1-0 van Lucas Moura ongedaan. Moura, die in de openingsfase al een grote kans had gemist, schoot de bal met links schitterend achter Fabri.



Na de gelijkmaker met het hoofd van Mitrovic kreeg Fulham kansen op een stunt, maar de 2-1 viel aan de andere kant. Kieran Trippier schoot een kwartier voor tijd uit een fantastische vrije trap - zijn handelsmerk - de 2-1 binnen. Na de goal van Kane was het verzet van Fulham definitief gebroken en kreeg Spurs nog legio kansen op meer. Fulham is door de nederlaag nog puntloos.



Everton boekte zijn eerste zege van het seizoen. Voor eigen publiek zorgden Theo Walcott en Richarlison voor een 2-1 overwinning op Southampton. Voor de Braziliaan was het al zijn derde doelpunt van het seizoen. Liverpool-huurling Danny Ings scoorde tegen voor de ploeg van basisspeler Wesley Hoedt. Bij Everton zat Maarten Stekelenburg negentig minuten op de bank.



