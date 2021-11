Kane breekt dankzij vier goals in één helft 94-jarig oud Engels record

VideoHarry Kane sloeg vanavond in één helft vier keer toe in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino. Daarmee komt de Engelse spits naast Gary Lineker op de eeuwige topscorerslijst van Engeland: 48 treffers. Engeland won uiteindelijk met 0-10.

Lineker reageerde op Twitter met een knipoog: ‘Welkom bij de club van 48, Harry. Ik verwacht dat je lidmaatschap binnen enkele minuten verloopt, maar het was een genoegen om je erbij te hebben.’’

Kane heeft nog één doelpunt nodig om legende Sir Bobby Charlton te evenaren. Wayne Rooney, die op 53 goals staat, is topscorer aller tijden bij Engeland. Voor Kane was het zijn tweede topproductie in drie dagen. De aanvaller van Tottenham Hotspur kwam vrijdag in de thuiswedstrijd tegen Albanië (5-0) drie keer tot scoren.

Kane staat nu op 16 doelpunten in 2021. Daarmee heeft hij een 94-jarig oud record gebroken. Dixie Dean maakte in 1927 12 goals, net als George Hilsdon al in 1908 deed.

Engeland trad in Serravalle aan met zeven wijzigingen in het basisteam ten opzichte van het team dat vrijdag tegen Albanië startte. Kane, Harry Maguire, Kalvin Phillips en Phil Foden hadden hun plek in het elftal behouden. Doelman Aaron Ramsdale (Arsenal) maakte zijn debuut. Zijn ploeggenoot Emile Smith Rowe was voor de eerste keer basisspeler in de nationale ploeg.

De Spurs-spits scoorde vanavond twee keer uit een penalty. De andere treffers van Engeland kwamen op naam van Harry Maguire, Filippo Fabbri (eigen doel), Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham en Bukayo Saka. San Marino moest bij een stand van 0-7 met tien man verder na de tweede gele kaart voor Dante Rossi.

De ongeslagen Britten sloten de groepsfase af met 26 punten uit tien duels. De thuiswedstrijd tegen San Marino werd eerder met 5-0 gewonnen.

Polen had nog slechts een theoretische kans op de groepswinst en daarmee het WK-ticket. De nummer 2 van de poule verloor in Warschau met 2-1 van Hongarije.

Volledig scherm Kane schiet zijn vierde doelpunt van de avond binnen. © AP